Кардинальных изменений не ожидается: Винницкий рассказал, как будет проходить НМТ-2025

Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет проходить в формате обязательных предметов и по выбору. По словам замминистра образования Михаила Винницкого, кардинальных изменений не ожидается.

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Об этом чиновник рассказал в интервью Зеркалу недели. Он также отметил, что в следующем году будут действовать гранты для поступающих на бакалавриат и, возможно, будет введена такая система для зачисления на магистерский уровень.

"Кардинальных изменений не ожидается. НМТ будет в формате "обязательные предметы плюс выборочный". Гранты будут действовать для поступающих на бакалавриат (и на магистра медицины) параллельно с госзаказом, возможно, попробуем внедрить гранты для поступления на магистерский уровень. Начатые трансформации системы, в частности, в структуре сети, будут продолжаться", – сказал Винницкий.

Напомним, комитет по вопросам образования, науки и инноваций призвал Министерство образования и науки принять меры по соблюдению сроков утверждения Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. В частности, несоблюдение этих сроков негативно повлияло на организацию и проведение вступительных испытаний в этом году. По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, подготовка к экзаменам требует значительных физических затрат и человеческих ресурсов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине увеличилось количество университетов, где можно получить грант на образование.

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