Поступление-2025: МОН призвали своевременно утвердить Порядок приема в университеты

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций призвал Министерство образования и науки принять меры по соблюдению сроков утверждения Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. В частности, несоблюдение этих сроков негативно повлияло на организацию и проведение вступительных испытаний в этом году.

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Об этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко во время заседания профильного комитета. По ее словам, подготовка к экзаменам требует значительных физических затрат и человеческих ресурсов.

"Несоблюдение сроков утверждения Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году негативно повлияло на организацию и проведение вступительных испытаний, которые проводятся с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания для поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования, ведь подготовка требует значительных финансовых затрат и человеческих ресурсов", – подчеркнула Вакуленко.

После обсуждения члены Комитета единогласно приняли решение рекомендовать Кабинету министров повысить оклады привлеченных специалистов УЦОКО и соблюдать сроки утверждения Порядка приема.

Согласно закону "О высшем образовании", условия приема на обучение для получения высшего образования должны обнародоваться на официальном веб-сайте МОН не позднее 15 октября года, предшествующего году поступления в заведение высшего образования.

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