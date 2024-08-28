Лише 35% абітурієнтів змогли скласти вступний іспит до магістратури в 2024 році

Только 35,7% поступающих в магистратуру в 2024 году смогли преодолеть проходной балл по тесту общих учебных компетентностей и иностранному языку. Из 78 638 абитуриентов только 25 711 соискателей образования справились с заданием.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram. Он уточнил, что говорится о поступающих, которые могли претендовать на аспирантуру, а часть из них могла поступить и на вторую магистратуру.

"Для того чтобы иметь право поступить в аспирантуру, нужно было набрать 160 проходных баллов с ТЗНК и хотя бы 100 по иностранному языку. Для того чтобы набрать 160 баллов с ТЗНК, нужно было дать правильный ответ на 21 из 33 вопросов. Преодолели проходной балл 25711 лиц, что составляет 35.7%. Уточнение: это те поступающие, которые могли претендовать на аспирантуру, часть из них могла поступить и на вторую магистратуру, – написал чиновник.

Напомним, в Ривненской области почти 23% поступающих в магистратуру не пришли на экзамены. Всего было зарегистрировано 8265 участников, из которых 1889 не явились в пункты тестирования. Из зарегистрированных 2474 участников на сдачу единого профессионального вступительного испытания не явились 698 поступающих.

В то же время, почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не явились на экзамены. Явка на единственное профессиональное вступительное испытание достигала всего 60%. Поэтому управление образования города думает о том, чтобы сделать платную регистрацию на экзамены в магистратуру и аспирантуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет для поступления в магистратуру чаще всего выбирали абитуриенты.

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