Почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не явились на экзамены

Почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не появляются на экзамены. По словам директора Львовского регионального центра оценивания качества образования Ларисы Середяк, это поразительная картина неявки и безответственности со стороны абитуриентов.

Об этом чиновник сообщила в интервью "Еспресо.Захід". Середяк отметила, что на обустройство помещений для сдачи экзаменов уходит значительное количество ресурсов, в том числе и финансовых.

"Картину, которую мы наблюдаем на ЕВЭ, она чрезвычайно впечатляет, потому что это до 40% неявки. А это ресурс человеческий, компьютерный и государственные средства, во время войны это очень безответственно", – сказала чиновница.

Она также сообщала, что кое-где явка на единственное профессиональное вступительное испытание достигала лишь 60%. Поэтому управление образования города думает о том, чтобы сделать платную регистрацию на экзамены в магистратуру и аспирантуру.

"Не совсем понятно отношение старших людей, регистрировавшихся на экзамен и не пришедших. 4 июля явка на ЕПВИ составила всего 60%. Поэтому мы будем поднимать вопрос платной регистрации на экзамены для поступления на магистратуру и аспирантуру", – добавила чиновница.

Напомним, похожая ситуация также наблюдается и в Ривненской области. Там каждый третий абитуриент не появлялся на вступительные экзамены уже за две недели до их завершения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 9 из 10 поступающих в аспирантуру в 2024 году – мужчины призывного возраста.

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