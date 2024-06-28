Каждый третий. В Ривненской области поступающие в магистратуру и аспирантуру массово игнорируют экзамены

Почти треть зарегистрированных поступающих в аспирантуру и магистратуру в Ривненской области не появляются в пункт тестирования для сдачи экзаменов. До завершения основной сессии остается около двух недель.

В то же время участников Национального мультипредметного теста (НМТ), зарегистрировавшихся на дополнительный период, в 2024 году увеличилось в пять раз. Об этом сообщил заместитель председателя Ривненской областной государственной администрации Сергей Подолин в официальном Telegram-канале.

"В Ривненской области продолжаются испытания единого вступительного экзамена (ЕВЭ) в магистратуру/аспирантуру. Основная сессия должна завершиться к 15 июля. Отмечу, что почти треть зарегистрированных участников в пункты тестирования уже не появляется", – сообщил чиновник.

Дополнительная сессия НМТ-2024 продлится с 11 по 19 июля. На сдачу экзамена зарегистрировалось 879 участников, тогда как в 2023 году их было 182.

Принять участие во втором периоде могут поступающие, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода, которым было отказано в подаче заявки и те, которые учились за границей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый пятый выпускник в Полтавской области не захотел составлять НМТ.

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