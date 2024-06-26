Каждый пятый выпускник в Полтавской области не захотел сдавать НМТ: что случилось

В Полтавской области 698 абитуриентов с 11 698 не приняли участие в Национальном мультипредметном тесте-2024 (НМТ). Все они – выпускники прошлых лет.

Кроме того, 20% учеников, которые получили дипломы об общем среднем образовании в 2024 году не зарегистрировались на НМТ. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает полтавское медиа "Зміст". Чиновник отметил, что причины у каждого разные.

В частности, некоторые поступающие решили учиться за границей, а кто-то не имеет целью получать высшее образование.

Напомним, поступающие, сдавшие НМТ до 7 июня 2024 года включительно, уже получают свои результаты. Они доступны в персональных электронных кабинетах абитуриентов. В то же время, выпускники могут узнать баллы сразу после экзамена, перевести их самостоятельно и получить приблизительное количество конкурсных баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли пересдать НМТ, если получил низкие баллы.

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