Поступающие начали получать результаты с НМТ-2024: УЦОКО сообщил подробности

Поступающие, сдавшие Национальный мультипредметный тест (НМТ) до 7 июня 2024 года включительно, уже получают результаты за экзамен. Они доступны в персональных электронных кабинетах абитуриентов.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Там подчеркнули, что поступающим следует периодически проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важную информацию. Участники основных сессий получат свои результаты до 2 июля.

УЦОКО отметил, что работники делают все возможное, чтобы ожидания поступающих было не слишком длительным.

"Все участники основных сессий НМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля, однако УЦОКО делает все возможное, чтобы ожидание было не слишком длительным, поэтому для участников, принимавших участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, результаты уже размещены в персональных кабинетах", – говорится в сообщении.

В то же время участники экзамена могут получить свои результаты сразу после экзамена. Перевести баллы школьники могут самостоятельно и получить примерное количество конкурсных баллов.

Однако для представления документов в заведения высшего образования этого недостаточно, ведь результаты участников должны быть размещены в персональных кабинетах и впоследствии переданы в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Поступающие, которым нужно предоставить документы в зарубежный университет, смогут получить выписку из сведений о результатах НМТ-2024 в персональном кабинете с 28 июня.

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