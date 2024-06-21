НМТ-2024: какого цвета должна быть ручка и что брать с собой на экзамен

Поступающим, которые будут участвовать в Национальном мультипредметном тесте-2024, следует подготовиться к экзамену. В частности, чтобы попасть во временный экзаменационный центр (ВЭЦ, укр. – ТЕЦ), абитуриентам необходимо взять с собой приглашение-пропуск, документ, удостоверяющий личность и сертификат подтверждения регистрации на экзамен.

В то же время участникам экзамена следует иметь с собой ручку, питьевую воду и перекус. OBOZ.UA собрал список того, что понадобится поступающим во время НМТ-2024.

Абитуриентам необходимо своевременно прибыть в ВЭЦ, ведь допуск участников прекратится за 10 минут до начала тестирования. Кроме того, поступающим следует вежливо относиться к другим выпускникам и работникам, а также выполнять задания в соответствии с объявленными правилами.

Какого цвета взять ручку на НМТ

Выпускникам, которые будут участвовать в НМТ-2024, стоит взять с собой ручку любого цвета для работы с черновиком. Следует заметить, что поступающим предоставят бумагу для записей на время сдачи экзамена. Однако выносить из помещения свои записи нельзя.

Что нужно распечатать на НМТ

Участникам НМТ-2024 необходимо подготовить приглашение-пропуск с персональной страницы. Ее можно распечатать или использовать электронную версию смартфона.

Что нужно брать на НМТ

Поступающим необходимо обязательно иметь с собой документы, предоставляющие доступ к экзамену. В частности, приглашение-пропуск участники могут создать на информационной странице и распечатать или использовать электронную версию на смартфоне.

Что можно брать из еды на НМТ

Выпускникам следует взять с собой питьевую воду. Бутылка должна быть прозрачной и без наклейки. В то же время, абитуриентам необходимо позаботиться о перекусе на время перерыва. Школьников призвали не брать с собой пищу, имеющую резкий запах.

Подросткам, которые будут сдавать экзамен в Украине, можно взять теплую одежду, которая понадобится во время длительного пребывания в укрытии.

Дети могут взять с собой лекарственные средства, если они действительно необходимы. Но об этом стоит предварительно сообщить инструкторов и, в случае необходимости, медицинского работника в пункте тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорично нельзя делать во время тестирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!