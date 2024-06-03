Что можно и категорически нельзя писать в черновиках на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования пояснил, что участникам Национального мультипредметного теста в 2024 году нельзя записывать условия заданий на черновиках. В то же время поступающие могут делать там любые расчеты, отметки, заметки, схемы и промежуточные вычисления.

Об этом УЦОКО сообщил на официальной странице в Facebook. Там указано, что выпускники при выполнении заданий смогут пользоваться справочными материалами, среди которых формулы, данные таблицы Периодической системы химических элементов, значение тригонометрических функций некоторых углов и т.д.

"Для выполнения тестовых заданий, требующих числовых расчетов, вам понадобится черновик, поэтому на вашем рабочем месте будет лежать лист бумаги. На нем вы сможете делать любые расчеты, отметки, заметки, схемы, промежуточные вычисления без опасения допустить ошибку, однако записывать условия задач запрещены", – говорится в сообщении.

УЦОКО предупредил, что во время перерыва черновик должен оставаться на рабочем месте поступающего. После тестирования участники НМТ должны отдать листы инструктору и поставить подпись в аудиторном протоколе.

В случае, если абитуриент захочет забрать черновик с собой, он должен предупредить инструктора. Только после его проверки участник экзамена сможет это сделать.

"Инструктор может разрешить забрать черновик, если в нем не будет записей условий задач. Поскольку записи условий задач нельзя выносить из временного экзаменационного центра, поэтому инструктор предложит вам записать ответы на новом листе, который вы сможете унести с собой", – пояснил УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участник НМТ-2024 поделился, почему не следует списывать на экзамене у соседа.

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