Маленькая вероятность, что возле тебя будет сидеть вундеркинд. Участник НМТ-2024 рассказал, почему не стоит списывать на экзамене у соседа

Украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что участникам экзамена не стоит списывать у сидящего рядом. Ведь, по словам бывшего школьника, вероятность того, что сосед будет вундеркиндом, низкая.

Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube. Он заверил, что на экзамене даже нет необходимости списывать. В том числе и потому, что для таких предметов как физика и математика у участников есть справочные материалы со всеми необходимыми формулами.

"Маловероятно, что возле тебя будет сидеть вундеркинд. Но на перерыве ты можешь обсудить вопрос о математике и украинской. Списать можно просто. Но неоткуда списывать, нечего списывать, у тебя если все справочные материалы есть. У тебя есть все формулы, у тебя нет каких-то супер-экстравагантных заданий, для которых бы какие-то нужны были супер-экстравагантные ответы и формулы. Списать можно, однако я бы не рекомендовал списывать точно. Это слишком рискованная штука", – говорит Гонский.

Он добавляет, что результат от списывания не станет гораздо лучше. А во время перерыва участники могут вместе с другими выпускниками повторить даты или упомянуть материал.

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