Самый трудный предмет – история. Участник НМТ-2024 рассказал, какие вопросы были на экзамене

Украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что самым тяжелым предметом на экзамене в 2024 году для него была история Украины. По его словам, было много дат и значительное количество поступающих не может их запомнить.

Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube. Он отметил, что задания были в хронологическом порядке, однако имели определенные подэтапы, состоявшие из вопросов с четырьмя вариантами ответов, соответствий и размещений вариантов в хронологическом порядке.

"Самый тяжелый для меня предмет – это история была, что в том году что в этом. Я в принципе историю знает неплохо, понимаю какие-то события, какие у них были предпосылки, последствия, кто был вовлечен в эти события, кто был виновником и тому подобное", – делится студент .

"Они были построены таким образом, что есть три поддетапа. Первый поддэтап – это обычные вопросы по истории. Четыре варианта ответа: ты выбираешь а) б) в) г). Второй поддэтап – это соответствия. Последний – это выборочный", – добавляет он.

Парень уверяет, что в каждом из подэтапов сохраняется хронологичность – от старых времен до новых.

Напомним, Святослав Гонский рассказал, что в 2023 году участники экзамена могли сдавать предметы в произвольном порядке. В этом году у них такая возможность отсутствовала. В частности, тестирование состояло из двух блоков и выбрать первоочередность дисциплин можно было выбрать только в этих пределах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участник НМТ поделился, как проходил экзамен в 2024 году.

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