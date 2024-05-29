Все следили, не списываешь ли ты: участник НМТ поделился, как проходил экзамен в 2024 году

Украинский студент Святослав Гонский, принимавший в этом году участие в Национальном мультипредметном тесте, рассказал, что во время экзамена все инструкторы следили, чтобы поступающие не списывали. Он поделился, что в аудиториях были камеры, а выйти в туалет можно было только с сопровождением.

Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube. Студент также отметил, что выходить из аудитории может только один участник экзамена в случае необходимости, чтобы абитуриенты не общались между собой.

"Были две камеры и где-то 3-4 инструктора в аудитории. Они все следили или ты не списываешь, постоянно ходили по аудитории. Возле меня стояли и смотрели или я не списываю. Достаточно жестко. И даже когда ты выходишь в туалет, то с тобой идет сопровождение. Такие же правила как в том году", – рассказал Гонский.

У парня создалось впечатление, что если бы он задержался в туалетной комнате, то его бы спросили, почему он так долго там находится.

Студент отметил, что главное правило, которое нужно соблюдать на экзамене – это не списывать. Именно это подчеркивают инструкторы во время объяснения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие дать нужно обязательно повторить перед составлением НМТ-2024 по истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!