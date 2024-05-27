НМТ по истории Украины 2024: какие дать нужно обязательно повторить

В 2024 году поступающие, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест, должны обязательно выполнить задания по истории Украины. У участников экзамена будут проверять знания за хронологический период с XVI века и до создания нового государства.

В тесте будет 30 заданий разных форм, сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. За экзамен по истории Украины поступающие смогут получить от 0 до 54 баллов.

Содержание задач блока НМТ по истории Украины будет соответствовать программе Внешнего независимого оценивания по истории Украины и будет охватывать темы, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI в.:

Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI ст.

Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII ст.

Национально-освободительная война украинского народа середины XVII ст.

Козацкая Украина в конце 50-80-х гг. XVII ст.

Видео дня

Украинские земли в конце XVII – в первой половине XVIII ст.

Украинские земли во второй половине XVIII ст.

Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.

Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.

Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX ст.

Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX ст.

Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.

Культура Украины во второй половине XIX – начале XX ст.

Украинские земли в составе Российской империи в 1900-1914 гг.

Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900–1914 гг.

Украина в годы Первой мировой войны

Начало Украинской революции

Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине

Западноукраинские земли в межвоенный период

Украина в годы Второй мировой войны

Украина в первые послевоенные годы

Украина в условиях десталинизации

Украина в период обострения кризиса советской системы

Восстановление независимости Украины

Становление Украины как независимого государства

Создание новой Украины.

Ознакомиться с полной таблицей со всеми датами можно здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сентябре 2024 года школьники получат новые учебники по истории Украины.

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