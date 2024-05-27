НМТ по истории Украины 2024: какие дать нужно обязательно повторить
В 2024 году поступающие, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест, должны обязательно выполнить задания по истории Украины. У участников экзамена будут проверять знания за хронологический период с XVI века и до создания нового государства.
В тесте будет 30 заданий разных форм, сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. За экзамен по истории Украины поступающие смогут получить от 0 до 54 баллов.
Содержание задач блока НМТ по истории Украины будет соответствовать программе Внешнего независимого оценивания по истории Украины и будет охватывать темы, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI в.:
- Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI ст.
- Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII ст.
- Национально-освободительная война украинского народа середины XVII ст.
- Козацкая Украина в конце 50-80-х гг. XVII ст.
- Украинские земли в конце XVII – в первой половине XVIII ст.
- Украинские земли во второй половине XVIII ст.
- Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.
- Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.
- Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX ст.
- Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX ст.
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.
- Культура Украины во второй половине XIX – начале XX ст.
- Украинские земли в составе Российской империи в 1900-1914 гг.
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900–1914 гг.
- Украина в годы Первой мировой войны
- Начало Украинской революции
- Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности
- Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине
- Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине
- Западноукраинские земли в межвоенный период
- Украина в годы Второй мировой войны
- Украина в первые послевоенные годы
- Украина в условиях десталинизации
- Украина в период обострения кризиса советской системы
- Восстановление независимости Украины
- Становление Украины как независимого государства
- Создание новой Украины.
Ознакомиться с полной таблицей со всеми датами можно здесь.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сентябре 2024 года школьники получат новые учебники по истории Украины.
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