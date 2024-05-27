Стало известно, когда школы получат новые учебники по истории Украины: там будет раздел о войне с Россией

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в сентябре 2024 года школьники получат новые учебники по истории Украины, в которые будет включен раздел о полномасштабной войне с Россией. Чиновник отметил, что в 11 классе школьники изучают тему модерной истории, поэтому ученики старшей школы будут учить предмет с изменениями.

Об этом Винницкий сообщил в интервью УНН. Он сказал, что сейчас происходит рабочий процесс, чтобы все термины и суть были достоверны.

"Учебники появятся в школах с сентября. Подразумевается, что 11-й класс начинается с освободительной борьбы 2014-2021 года и продолжается до современных времен. Сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы и терминологически выверить, и сущносно выверить все, что относится к новейшим временам, подразумевается русского вторжения. Идет рабочий процесс", – сказал заместитель Лисового.*

Напомним, помимо истории Украины, в школах обновят преподавание дисциплины "Защита Украины". В новой программе не будет разделения в преподавании предмета на мальчиков и девочек, строевой подготовки и добавятся более практические навыки. Также школьники будут учиться информационной безопасности, медицинской помощи и дронам. В дисциплине уйдут в прошлое пережитки Советского Союза, а упор будет делаться на технологиях и внутренней мотивации защищать свое государство.

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*оригинал цитаты взят из первоисточника

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