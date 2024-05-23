Предмет ''Защита Украины'' в школах будут преподавать по-новому: деления на мальчиков и девочек больше не будет. Что еще изменится

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11092 об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. За это проголосовало 298 народных депутатов. Отныне начнутся важные изменения в преподавании предмета "Защита Украины" в школах.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в Х (бывший Twitter). Он рассказал, что в новой программе не будет разделения в преподавании предмета на мальчиков и девочек, строевой подготовки и добавятся более практические навыки. Также школьники будут учиться информационной безопасности, медицинской помощи и дронам.

По словам чиновника, в дисциплине уйдут в прошлое пережитки Советского Союза, а акцент будет делаться на технологиях и внутренней мотивации защищать свое государство.

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"Этим законом мы делаем важное изменение в предмете. Убираем разделение в преподавании предмета на мальчиков и девочек. И вместо устаревшего понятия "допризывная подготовка юношей" вводим "начальная общевойсковая подготовка". Важнейшие изменения в содержании предмета. Убираем строчную подготовку. .Информационная безопасность, домедицинская помощь, дроны", – написал Грищук.

Он добавил, что также выделена значительная сумма средств на обустройство центров "Защита Украины" в школах. В частности, это касается создания интерактивных тиров, оборудования для медицинской помощи и ремонтов классов.

Грищук также отметил, что сейчас "Защиту Украины" преподают учителя физкультуры и истории, добавляя себе полставки нагрузки. Однако должностное лицо говорит, что необходимо к этому привлекать также и ветеранов, которые будут готовы работать в школе.

Кроме того, по словам народного избранника, важное изменение касается и модульного обучения, благодаря которому удастся привлекать профильные организации для углубленного преподавания предмета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах обновят программы преподавания предметов с сентября 2024 года.

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