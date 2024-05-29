''Я бы сейчас не учился во Львовской политехнике'': студент, который во второй раз прошел НМТ, указал на существенную разницу с экзаменом 2023 года

Украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что в 2023 году участники экзамена могли проходить предметы в произвольном порядке. В этом году у них такая возможность отсутствовала. В частности, тестирование состояло из двух блоков и выбрать первоочередность дисциплин можно было выбрать только в этих пределах.

По словам Гонского, он в прошлом году потратил на математику больше времени, ведь ему было важно как можно лучше сдать этот предмет, потому что у него был высокий коэффициент. Он отметил, что благодаря этому ему удалось поступить во Львовскую политехнику. В 2024 году у парня не было выбора и пришлось сдавать все по предлагаемой очереди. Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube.

"Все поделено на два этапа. Первый этап – это ты без права выбора на него заходишь и все что у тебя есть, это украинский и математика и справочные материалы к математике. Имеешь два часа. Проходи эти два теста. Ты не можешь пройти историю первой. Ты не можешь пройти выборочный предмет первым. Все что ты можешь – это просто проходить математику или украинский. Есть выбор – за эти два часа начать с математики или начать с украинского, и это действительно довольно плохо", – говорит студент.

"В том году я больше часа потратил на математику потому что это был единственный важный предмет среди всех, которые у меня представлены были. Поскольку там был очень большой коэффициент. И если бы я не уделял столько времени математике, я бы сейчас не учился во Львовской политехнике, я уделил этому полтора часа – час, плюс полчаса на проверку", – добавляет он.

По его словам, в прошлом году это не помешало ему сдать за полчаса другой предмет.

Студент уверяет, что для него было бы удобнее в первую очередь проходить тестирование по той дисциплине, которую он знает лучше, и которая ему больше всего пригодится при поступлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участник НМТ-2024 поделился своим опытом сдачи экзамена.

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