Поступление-2024. Можно ли пересдать НМТ, если получил низкие баллы

Выпускники школ, которые зарегистрировались на сдачу Национального мультипредметного теста в 2024 году и не смогли набрать желаемое количество баллов, не смогут пересдать экзамен в этом году. Согласно правилам, установленным Министерством образования и науки Украины, для участия во второй сессии тестирования нужны уважительные причины, а неудовлетворительная оценка таковой не считается.

Что делать поступающим, если они опоздали на НМТ или получили низкие баллы – читайте дальше в материале. OBOZ.UA собрал ответы на волнующие выпускников вопросы.

В каком случае можно пересдать НМТ

Принять участие в дополнительной сессии НМТ в 2024 году могут только те поступающие, которые по уважительной причине не смогли попасть на экзамен или завершить его.

В частности, среди таких причин:

плохое самочувствие перед тестированием (для подтверждения следует предоставить медицинскую справку или другой документ о состоянии здоровья);

невозможность попасть в пункт проведения тестирования, в частности с оккупированной территории;

технические проблемы в пункте сдачи экзамена или длительное отсутствие света;

долговременные воздушные тревоги, повредившие безопасному проведению НМТ или дороге в пункт сдачи.

Сколько раз можно пересдать НМТ

Если поступающий не смог сдать экзамен в основной сессии по уважительным причинам, он сможет сделать это в дополнительный период. В других случаях поучаствовать в экзамене абитуриент не сможет.

Можно ли пересдать НМТ в следующем году

Для того чтобы принять участие в НМТ в следующем году, поступающему, нужно будет заново зарегистрироваться на экзамен. Абитуриентам следует помнить, что для этого необходимо создавать персональный кабинет и выбирать предметы для тестирования. В то же время, в 2025 году могут быть введены изменения, поэтому стоит ознакомиться с актуальной информацией.

Что будет, если не сдать НМТ

Поступающие, которые не смогли получить пороговый балл по какому-либо предмету на экзамене, не смогут принять участие в конкурсном отборе в заведения высшего образования в 2024 году. Такие правила действуют, даже если участник НМТ успешно сдал три других предмета.

Что делать, если вовремя не пришел на НМТ

Если школьник не смог прийти на тестирование по уважительным причинам, то он может зарегистрироваться на дополнительную сессию. Для этого нужно написать заявление во временном экзаменационном центре. Также прислать документ можно по электронному адресу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в течение трех дней с даты экзамена.

Что делать, если пропустил основную сессию НМТ

Поступающие, пропустившие основную сессию НМТ, могут попытаться зарегистрироваться на дополнительную сессию. Однако для этого должна быть уважительная причина. В противном случае, абитуриентам могут отказать в участии, так что придется ждать следующего года.

Что будет если не сдать один из предметов НМТ

Если школьник не смог набрать пороговый балл на одном из четырех предметов НМТ, он не сможет участвовать во вступительной кампании в университеты.

Что делать если не успел зарегистрироваться на НМТ 2024

Те поступающие, которые не успели зарегистрироваться на НМТ в 2024 году, смогут принять участие в экзамене в следующем году. Для этого нужно внимательно следить за сообщениями УЦОКО о начале вступительной кампании.

Напомним, в этом году тестирование проходит как в Украине, так и за границей. Поступающие, которые по уважительным причинам, не смогли принять участие в основной сессии, смогут попытаться сдать экзамен в дополнительный период.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня. Дополнительная – с 11 по 19 июля.

Согласно правилам, каждый участник сможет пройти тестирование всего один раз. То есть пересдать тест во время дополнительной сессии не предусматривается.

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