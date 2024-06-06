Директор УЦОКО объяснила, в каких случаях НМТ может длиться более 2,5 часа

Национальный мультипредметный тест может длиться более 2,5 часа в случаях, когда была долгая воздушная тревога и работники временных экзаменационных центров решают продолжить тестирование после нее. То же касается отключения электроэнергии и других технических неисправностей, ставших причиной прерывания экзамена.

В то же время поступающие имеют право завершить для себя оценивание и написать заявление для участия в дополнительной сессии. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью OBOZ LIFE.

"Если временный экзаменационный центр готов работать, инструкторы готовы работать, они обращаются в региональный центр оценивания качества образования, сообщают о том, что есть возможность продолжить, и при поддержке могут также продолжить тестирование. Работники центров вместе с участниками оценивания решают продолжить все же оценивание, несмотря на длительную воздушную тревогу, то есть такую, которая длится более двух с половиной часов", – сказала Вакуленко.

"Это их совместные решения, если участник его не поддержит, он может завершить для себя оценку, написать заявление для участия в дополнительной сессии и тогда пройти оценку позже, в июле. Если участник хочет продолжить и временный оценочный центр на это готов, то они могут продолжить", – добавила она.

Напомним, в случае длительного отсутствия электроэнергии во время сдачи НМТ-2024 поступающим придется участвовать в дополнительной сессии. Если же такая ситуация произойдет во второй раз, то школьникам предоставят возможность принять участие в экзамене еще раз. УЦОКО надеется, что таких ситуаций не возникнет и все участники смогут успешно завершить тестирование во время двух запланированных сессий.

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