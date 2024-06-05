Еще одна сессия: как будет проходить НМТ при длительном отсутствии электроэнергии

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что в случае длительного отсутствия электроэнергии при сдаче Национального мультипредметного теста-2024 поступающим придется участвовать в дополнительной сессии. Если же такая ситуация произойдет во второй раз, то школьникам предоставят возможность принять участие в экзамене еще раз.

Об этом УЦОКО сообщил на официальном сайте. Там пояснили, что в случае, если по техническим причинам, воздушной тревоге или отсутствию электроэнергии участник не смог выполнить задание более двух с половиной часов, то он сможет зарегистрироваться на дополнительную сессию. В то же время поступающие добровольно решают, будут ли они участвовать в следующем периоде.

"Участник может подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования, если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия электроэнергии он не мог выполнять тест более двух с половиной часов. Воспользоваться своим правом и принять участие в дополнительной сессии или ждать начала/продолжение/завершения тестирования в рамках основной сессии – добровольный выбор каждого участника", – говорится в разъяснении.

"Могут возникнуть ситуации, когда участники, зарегистрированные для участия в дополнительных сессиях, не смогут пройти оценивание даже в этот дополнительный период. В этом случае будут приняты надлежащие решения – и таким поступающим будет предоставлена еще одна возможность для прохождения НМТ", – добавляется в сообщении .

УЦОКО надеется, что таких ситуаций не возникнет и все участники смогут успешно завершить тестирование во время двух запланированных сессий.

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