В Украине стартовала основная сессия НМТ: что нужно знать выпускникам 2024 года

4 июня стартовала основная сессия Национального мультипредметного теста для выпускников школ 2024 года. Зарегистрировавшиеся на экзамен поступающие получили информацию о месте, дате и времени экзамена в своих личных электронных кабинетах.

OBOZ.UA собрал информацию, которую следует знать поступающим перед тем, как сдавать экзамен. В частности, участники НМТ должны прибыть во временный экзаменационный центр (укр. – ТЭЦ) как минимум за полчаса до указанного времени. В этот период начинается допуск в помещение, которое заканчивается за 10 минут до начала тестирования.

Поступающим следует помнить, что опоздание на экзамен не будет уважительной причиной для получения возможности пересдать НМТ в дополнительной сессии.

Для того чтобы попасть в "ТЭЦ", выпускник должен предъявить сертификат участника экзамена (приглашения), оригинал удостоверяющего личность документа или его цифровой аналог в "Дії".

С собой школьникам следует взять ручку, прозрачную бутылку питьевой воды без этикетки и перекус. Все остальные вещи, не имеющие отношения к экзамену, поступающие должны оставить в специально отведенном месте.

Черновики у поступающих будут на рабочих местах, поэтому отдельно приносить с собой бумагу не нужно. Поступающие могут производить там любые расчеты, отметки, заметки, схемы и промежуточные вычисления. В то же время категорически нельзя записывать условия заданий на черновиках. После завершения экзамена их нужно вернуть инструктору.

В случае возникновения каких-либо проблем с техникой участникам экзамена следует обратиться к инструктору. Если школьнику нужно выйти из аудитории во время экзамена, то это время не будет добавлено ко времени, отведенному для выполнения тестирования.

При объявлении воздушной тревоги работа будет остановлена, как и время, а все ответы сохранятся. После завершения тревоги тестирование будет продолжено с того же момента.

В случае длительной воздушной тревоги, отсутствия электроснабжения или других обстоятельств ответственный за экзаменационный центр будет решать с региональным центром оценивания качества образования вопрос о целесообразности продления экзамена с учетом времени, оставшегося до завершения выполнения заданий участниками.

Если экзамен будет остановлен, поступающие смогут принять участие в дополнительной сессии. Для этого нужно в течение трех рабочих дней с момента выхода из "ТЭЦ" обратиться в соответствующий региональный ЦОКО с заявлением.

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