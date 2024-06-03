Вступительная кампания 2024 года: как и где получить выписку о результатах НМТ

Участники Национального мультипредметного теста, которые планируют поступать в загранучреждения высшего образования, смогут заказать выписку о результатах с 2 июля. Для этого абитуриенты должны послать документы в Украинский центр оценивания качества образования.

В частности, поступающим нужно написать заявление и предоставить копию документа, на основании которого поступающий зарегистрирован для участия в НМТ. Об этом сообщил УЦОКО на официальном сайте.

Подать документы можно как физически по адресу центра, так и онлайн, с помощью электронной почты.

Напомним, в УЦОКО сообщили, что информацию о количестве полученных баллов школьники увидят сразу после завершения тестирования. Результаты будут переданы в Единую государственную базу по вопросам образования, поэтому учреждения высшего образования будут иметь информацию о баллах, когда выпускники будут подавать документы и формировать кабинет поступающего.

Если абитуриент планирует использовать результаты для поступления за границу, то автоматически в кабинете будет сгенерирована карточка, которую можно распечатать и передать в приемную комиссию избранного иностранного ЗВО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участникам НМТ-2024 запретили оставлять себе черновики после экзамена.

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