9 из 10 поступающих в аспирантуру в 2024 году – мужчины призывного возраста. МОН показало впечатляющую статистику

Министерство образования и науки Украины (МОН) сообщило, что 9 из 10 поступающих в аспирантуру – мужчины призывного возраста. В частности, на единственный вступительный экзамен зарегистрировалось 100 тысяч соискателей образования, из них 91 500 – граждан в возрасте 25-60 лет, уже имеющих степень магистра.

Об этом на запрос СМИ ответила пресс-служба МОН. Поэтому образовательное ведомство отменило дневную форму на контракт в 2024 году.

Напомним, МОН изменило правила поступления в аспирантуру и увеличило количество мест именно по государственному заказу. Таким образом, образовательное ведомство имеет целью отсеять тех абитуриентов, которые идут на третий уровень высшего образования не по назначению. Приобретать степень доктора философии/доктора искусства смогут те, кто действительно хочет заниматься научной работой и сможет пройти вступительные испытания.

Таким образом, МОН планирует сделать ученых сильными кадрами. Мотивированные аспиранты смогут не только дальше приобретать компетентности, которые предусмотрены высоким уровнем, но и делать это за счет государственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающим в аспирантуру и магистратуру перечислят баллы по ТЗНК.

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