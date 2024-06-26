Цель – отсеять ''левых''. В МОН объяснили, кто в 2024 году сможет пройти вступительные экзамены в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины (МОН) изменило правила поступления в аспирантуру и увеличило количество мест именно по государственному заказу. Таким образом, образовательное ведомство имеет целью отсеять тех абитуриентов, которые идут на третий уровень высшего образования не по назначению. В то же время, добывать степень доктора философии/доктора искусства смогут те, кто действительно хочет заниматься научной работой и смогут пройти вступительные испытания.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телеканала Киев. Он отметил, что мотивированные аспиранты смогут не только дальше приобретать компетентности, которые предусмотрены наивысшим уровнем, но и делать это за счет государственного бюджета. Таким образом, МОН планирует сделать ученых сильными кадрами.

"Наша задача отсеять тех, которые не имеют той мотивации, а идут в аспирантуру, скажем так, не по назначению. Для того, чтобы все желающие поступить в аспирантуру и реально имеют мотивацию – писать диссертацию, приобретать дальше компетентности, которые предусмотрены высшим уровнем, писать статьи в научные журналы, делать презентации, преподавать. Чтобы все эти люди имели возможность не только получать уровень доктора философии, а так чтобы они могли это делать за счет государственного бюджета", – сказал чиновник.

"Именно для того были увеличены количества государственного заказа в этом году достаточно радикально. В прошлые годы мы имели 3200 мест на бюджетные места в аспирантуре, в этом году в более чем в два раза это будет увеличено. Соответственно, все, кто реально желает и пройдут вступительные испытания, будут иметь возможность приобретать эту высшую степень, которая пополнит наши ряды педагогов и ученых очень сильными кадрами", – добавил Винницкий.

Напомним, поступить в аспирантуру на контракт в 2024 году можно будет только на заочную и вечернюю форму. Однако такой формат не дает права на отсрочку от мобилизации. Таким образом, МОН планирует улучшать качество образования и предупреждать фиктивное обучение. При сдаче единого вступительного экзамена тест по иностранному языку становится не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. На тесте общей учебной компетенции нужно набрать не менее 160 баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что аспиранты в 2022 году будут сдавать специальный государственный экзамен.

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