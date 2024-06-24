Поступить на контракт в аспирантуру в 2024 году можно будет только на заочную или вечернюю форму. Но есть нюанс

Поступить в аспирантуру на контракт в 2024 году можно будет только на заочную и вечернюю форму. Однако такой формат не дает права на отсрочку от мобилизации. Таким образом, Министерство образования и науки Украины планирует улучшать качество образования и предупреждать фиктивное обучение.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook. Он также отметил, что при сдаче единого вступительного экзамена тест по иностранному языку становится не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру.

"Поступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку. Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000", – сообщил Лисовой.

"Иностранный язык сдается и является обязательным для поступления в магистратуру, но НЕ обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем", – добавил он.

Чиновник также призвал сообщать о фактах фиктивного обучения в правоохранительные органы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН снова повысило пороговый балл для поступления в аспирантуру из-за безумного ажиотажа.

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