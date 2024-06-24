Поступление в аспирантуру 2024 года. МОН снова повысило пороговый балл из-за безумного ажиотажа

Министерство образования и науки Украины (МОН) снова повысило пороговый балл для поступления в аспирантуру в 2024 году из-за рекордного количества абитуриентов. Теперь поступающим нужно набрать не менее 160 баллов на тестировании общей учебной компетенции (ТОУК, укр. – ТЗНК) сдавая единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ).

Об этом сообщило МОН на официальном сайте. Кроме того, специальный приказ образовательного ведомства предусматривает, что соискатели образования в 2024 году не могут поступить на дневную форму контракта, а только на дневную форму по государственному заказу. В то же время, количество бюджетных мест увеличивается с 3200 до 7000.

Учебное заведение самостоятельно решает учитывать или нет результаты ЕВЭ по иностранному языку рассчитывая конкурсный балл при поступлении в аспирантуру. Кроме того, учреждение может установить собственный экзамен.

Поступить в контракт можно будет на заочную и вечернюю формы, последняя также предусматривает государственное финансирование. МОН подчеркнуло, что вечерняя и заочная форма не предусматривает отсрочку от мобилизации.

"Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые действительно желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичного составления ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех поступающих, какие самые талантливые", – говорится в сообщении.

Кроме того, соискатели образования, которые смогли поступить в аспирантуру на заочную или вечернюю формы, не смогут перевестись на дневную. В то же время возобновить обучение на дневной форме смогут только граждане, не военнообязанные, а также другие категории, которым законно разрешено прерывать обучение.

МОН подчеркнуло, что такие шаги пришлось предпринять, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации в 2024 году.

Такую же информацию подтвердил и министр образования и науки Оксен Лисовой на официальной странице в Facebook. Он отметил, что за последние два года стремительно увеличилось количество студентов-мужчин. Из-за этого МОН вынужден изменить правила поступления в аспирантуру.

"В последние два года стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний — это замечательно. Фиктивное обучение — нет. Поэтому меняем правила поступления на аспирантуру в 2024", – написал Лисовой.

У главы МОН под публикацией поинтересовались, точно ли 160 баллов нужно получить из ТОУК, ведь в Правилах приема указано, что проходной балл – 150. Однако чиновник отметил, что бал все же повысили и соответствующий приказ уже юстирован.

"Будет 160, соответствующий приказ уже юстирован", – написал Лисовой.

Напомним, в украинских университетах стремительно растет количество поступающих в аспирантуру. В частности, в 2022-2023 годах таких соискателей образования было 78%, среди которых 67% – мужчины старше 30 лет. За последние 5 лет в аспирантуру поступило 56,4 тысяч человек. В то же время в 2024 году для сдачи единого вступительного экзамена зарегистрировалось впечатляющее количество абитуриентов – 140 тысяч.

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