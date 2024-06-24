67% украинцев, вступивших в аспирантуру в 2022-2023 годах, это мужчины 30+. МОН опубликовало впечатляющую статистику

В украинских университетах стремительно растет количество поступающих в аспирантуру. В частности, в 2022-2023 годах таких соискателей образования было 78%, среди которых 67% – мужчины старше 30 лет.

Такие данные предоставило МОН в СМИ. За последние 5 лет в аспирантуру поступило 56,4 тысяч человек. В то же время в 2024 году для сдачи единого вступительного экзамена зарегистрировалось впечатляющее количество абитуриентов – 140 тысяч.

В 2019-2021 годах количество поступающих в аспирантуру в среднем составляло чуть более 7 тысяч человек, среди которых доля мужчин старше 25 лет не превышала 33%.

Однако в 2022 году соискателей образования, регистрировавшихся для получения степени доктора философии/доктора искусств, составило более 15 тысяч, среди которых 65% общего количества – мужчины старше 30 лет.

В 2023 году общее количество поступающих в аспирантуру составило 18,8 тысяч человек, из которых 72% – мужчины старше 30 лет.

За последние 2 года чаще всего мужчины 25+ вступали на дневную форму обучения по контракту: в 2022-м – 7,4 тысячи человек, в 2023-м – 11,2 тысячи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН значительно повысил проходной балл для поступления в аспирантуру в 2024 году.

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