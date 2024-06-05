МОН значительно повысило проходной балл для поступления в аспирантуру: сколько нужно набрать в 2024 году

Министерство образования и науки повысило проходной балл для поступления в аспирантуру. В 2024 году абитуриентам нужно будет набрать не менее 150 баллов за каждый компонент единого вступительного экзамена.

Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Соответствующие изменения содержат обновленный Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии/доктора искусства в 2024 году.

Будущие аспиранты должны сдать экзамен по иностранному языку и набрать не менее 16 тестовых баллов. В то же время, на тесте общей учебной компетентности необходимо получить не менее 17 тестовых баллов. Все результаты будут переведены по рейтинговой шкале.

Те поступающие, которые имеют результаты ЕВЭ в 2023 году, могут воспользоваться своими оценками. Для этого у них должно быть не менее 130 баллов за экзамен по иностранному языку.

В то же время, международные сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не дают право поступать в аспирантуру в 2024 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН определило коэффициенты при поступлении в ЗВО разных регионов.

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