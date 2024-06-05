МОН определило коэффициенты при поступлении в ЗВО разных регионов и изменило порядок приема в бакалавриат, магистратуру и докторантуру

Министерство образования и науки определило коэффициенты при поступлении в учреждения высшего образования разных регионов. В частности, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях он составит 1,07.

При вступлении в ЗВО в Днепропетровской, Полтавской областях и Бучанском районе Киевской области коэффициент для абитуриентов будет 1,04. В других регионах – 1. Об этом МОН сообщило на официальном сайте.

В то же время для получения степени доктора философии/доктора искусства нужно получить на едином вступительном экзамене за каждый его компонент не менее 150 баллов.

Те поступающие, которые сдавали ЕВЭ в 2023 году, должны иметь не менее 130 баллов за экзамен по иностранному языку.

Для получения второго высшего образования на уровне магистра абитуриенты могут обойтись без ЕВЭ и единого профессионального вступительного экзамена, а сдавать экзамены только непосредственно в учебном заведении. Исключением станут специальности 081 "Право" и 293 "Международное право".

Студенты, получившие уровень бакалавра в 2024 году, могут воспользоваться специальными условиями поступления в магистратуру. В частности, они предоставляются поступающим, которые:

зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории;

проживают в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия;

проживают на ВОТ или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.

МОН подчеркнуло, что изменения связаны с существующей военно-политической ситуацией в стране. Кроме того, они учитывают основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для части абитуриентов упростили условия вступления в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!