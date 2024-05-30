Для части абитуриентов упростили условия вступления 2024 года: кого это касается

Выпускникам школ, которые находятся на временно оккупированных территориях, упростили поступление в 2024 году в украинские заведения высшего образования. В частности, абитуриентам нужно сдать два экзамена – это история Украины и украинский язык. Сделать это можно в онлайн-формате.

Об этом сообщила главный директор-координатор Общественной организации "Донбасс СОС" Виолета Артемчук, во время пресс-конференции. По ее словам, школьники могут выбрать опорную школу в своем регионе и сдать экзамен для поступления в украинское ЗВО.

"Для того, чтобы им засчитали программу средней школы, они должны сдать два экзамена – это история Украины и украинский язык. А представьте, как сдавать эти предметы выпускнику донецкой школы, который фактически ее не учил. Было бы достаточно сложно им сдавать этот экзамен на общих условиях в рамках НМТ. Поэтому для них предусмотрена система, когда они выбирают себе учебное заведение, при котором есть опорная школа, в которой они могут сдать эти два экзамена", – сказала Артемчук.

Она добавила, что все школьники, которые обращались в центр для сдачи экзаменов, получали высокие баллы.

Также выпускникам нужно будет сдать вступительный профессиональный экзамен в выбранном учебном заведении. По словам директора ОО, для поступающих с ВОТ предусмотрено определенное количество мест под поступление. Так что у абитуриентов есть хороший шанс поступить в рейтинговые ЗВО на бюджет и получить гарантированное проживание в общежитии.

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