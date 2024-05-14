Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

Министерство образования и науки решило частично упростить условия поступления на магистратуру для абитуриентов с временно оккупированных территорий. В частности, будущие студенты при поступлении в украинские заведения высшего образования могут не сдавать Единый вступительный экзамен и Единое профессиональное вступительное испытание.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в Facebook. В частности, такие правила будут касаться 56 специальностей в 13 отраслях.

Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

"Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без составления ЕВЭ и ЕПВИ при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Перечень этих специальностей добавляю. Это 56 специальностей в 13 отраслях. Отмечу, что в депутатском обращении обращала внимание на необходимость предоставить эту возможность всем – независимо от специальности. Мы должны бороться за каждого украинца и максимально сохранить соискателей в нашей системе образования", – рассказала Гришина.

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Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

В список вошли:

  • 01 Образование/Педагогика
  • 10 Естественные науки
  • 11 Математика и статистика
  • 13 Механическая инженерия
  • 14 Электрическая инженерия
  • 16 Химическая инженерия и биоинженерия
  • 17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
  • 18 Производство и технологии
  • 19 Архитектура и строительство
  • 20 Аграрные науки и продовольствие
  • 25 Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы
  • 26 Гражданская безопасность
  • 27 Транспорт
Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

Напомним, будущие магистранты для поступления должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Но на некоторых специальностях также предусмотрено прохождение единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день. Если будущий магистрант будет составлять только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. А поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.

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