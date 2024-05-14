Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться

Министерство образования и науки решило частично упростить условия поступления на магистратуру для абитуриентов с временно оккупированных территорий. В частности, будущие студенты при поступлении в украинские заведения высшего образования могут не сдавать Единый вступительный экзамен и Единое профессиональное вступительное испытание.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в Facebook. В частности, такие правила будут касаться 56 специальностей в 13 отраслях.

"Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без составления ЕВЭ и ЕПВИ при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Перечень этих специальностей добавляю. Это 56 специальностей в 13 отраслях. Отмечу, что в депутатском обращении обращала внимание на необходимость предоставить эту возможность всем – независимо от специальности. Мы должны бороться за каждого украинца и максимально сохранить соискателей в нашей системе образования", – рассказала Гришина.

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В список вошли:

01 Образование/Педагогика

10 Естественные науки

11 Математика и статистика

13 Механическая инженерия

14 Электрическая инженерия

16 Химическая инженерия и биоинженерия

17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации

18 Производство и технологии

19 Архитектура и строительство

20 Аграрные науки и продовольствие

25 Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы

26 Гражданская безопасность

27 Транспорт

Напомним, будущие магистранты для поступления должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Но на некоторых специальностях также предусмотрено прохождение единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день. Если будущий магистрант будет составлять только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. А поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.

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