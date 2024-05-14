Поступающие в магистратуру смогут не сдавать единый вступительный и профессиональный экзамены: кого из абитуриентов это будет касаться
Министерство образования и науки решило частично упростить условия поступления на магистратуру для абитуриентов с временно оккупированных территорий. В частности, будущие студенты при поступлении в украинские заведения высшего образования могут не сдавать Единый вступительный экзамен и Единое профессиональное вступительное испытание.
Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в Facebook. В частности, такие правила будут касаться 56 специальностей в 13 отраслях.
"Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без составления ЕВЭ и ЕПВИ при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Перечень этих специальностей добавляю. Это 56 специальностей в 13 отраслях. Отмечу, что в депутатском обращении обращала внимание на необходимость предоставить эту возможность всем – независимо от специальности. Мы должны бороться за каждого украинца и максимально сохранить соискателей в нашей системе образования", – рассказала Гришина.
В список вошли:
- 01 Образование/Педагогика
- 10 Естественные науки
- 11 Математика и статистика
- 13 Механическая инженерия
- 14 Электрическая инженерия
- 16 Химическая инженерия и биоинженерия
- 17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
- 18 Производство и технологии
- 19 Архитектура и строительство
- 20 Аграрные науки и продовольствие
- 25 Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы
- 26 Гражданская безопасность
- 27 Транспорт
Напомним, будущие магистранты для поступления должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Но на некоторых специальностях также предусмотрено прохождение единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день. Если будущий магистрант будет составлять только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. А поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.
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