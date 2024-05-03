Какой уровень иностранного языка должны иметь абитуриенты, чтобы поступить в магистратуру: разъяснение УЦОКО

Задания Единого вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру не выходят за пределы уровня В1. Абитуриенты должны знать выбранный язык для того, чтобы работать со специальной научной литературой, для работы с иноязычными источниками и использовать его для поисковой деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время прямого эфира. Он заверил, что таким уровнем знания иностранного языка соискатели образования могут овладеть самостоятельно.

"Что касается уровня владения языком, то опыт проведения и подготовки таких тестов показывает, что все то, что авторы тестовых заданий закладывают в них, не выходит за пределы уровня В1, за пределы того уровня, который соискатель высшего образования способен овладеть самостоятельно, изучая иностранный язык для нужд проведения в дальнейшем своей научной и поисковой деятельности и проработка специальной научной литературы, иноязычных источников", – сказал Бойко.

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Он подчеркнул, что уровень задач по иностранному языку для поступающих не слишком высок.

Заместитель директора УЦОКО также напомнил, что программа ЕВЭ не меняется с 2019 года. Задания по иностранному языку предполагают проверку общего и выборочного понимания текста и проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений. От этих знаний зависит возможность будущего ученого работать с иноязычными источниками.

Напомним, календарный план, программы и ЕВЭ – единственные формы как для поступающих на магистратуру, так и в аспирантуру. Более подробную информацию можно найти на сайте УЦОКО.

В 2024 году поступающие в аспирантуру могут не сдавать экзамен по иностранному языку в случае, если они имеют международные сертификаты по иностранному, где подтвержден уровень его знания не ниже В2. В частности, к ним относятся дипломы TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF. Благодаря им студенты могут получить самый высокий балл по экзамену по иностранному языку при поступлении в аспирантуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские абитуриенты будут сдавать больше экзаменов.

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