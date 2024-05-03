Украинские абитуриенты будут сдавать больше экзаменов: кого это будет касаться

Министерство образования и науки планирует развивать систему экзаменов и применять ее для всех уровней образования. На этом заметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он подчеркнул, что особенно активно такой порядок будет вводиться для регулируемых специальностей.

Чиновник также обратил внимание на основные особенности вступительной кампании 2024 года. В частности, он напомнил, что для некоторых специальностей при поступлении на магистратуру, кроме единого вступительного экзамена (ЕВИ), нужно будет обязательно сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ). Об этом говорится в сообщении МОН, опубликованном на официальном сайте.

Винницкий подчеркнул, что испытание важно для таких специальностей как образование/педагогика, социальные и поведенческие науки, журналистика, управление и администрирование, право, информационные технологии, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование, международные отношения.

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Он также отметил, что выпускники-бакалавры специальностей кибербезопасность и защита информации, автомобильный транспорт, транспортные технологии (по видам) смогут поступить в магистратуру только тогда, когда сдадут единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ).

"Тенденция к увеличению государственного тестирования не случайна. Мы руководствуемся принципом – качество образования превыше всего. Поэтому система экзаменов будет в дальнейшем развиваться и ЕВИ, ЕФОВ и ЕГКИ будут применяться для всех уровней образования, а особенно активно вводиться в будущем для регулируемых специальностей", – сказал заместитель министра образования.

Чиновник отметил, что в этом году впервые при поступлении в аспирантуру магистры всех специальностей должны будут сдавать ЕВИ, состоящий из теста общей учебной компетентности и иностранного языка.

Винницкий напомнил, что в этом году результаты Национального мультипредметного тестирования обязательны для поступления в высшие образования. Исключение будет только для поступающих с временно оккупированных территорий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году.

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