Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Будущие магистранты для поступления должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Но на некоторых специальностях также предусмотрено прохождение единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования во время прямого эфира. Она объяснила, что если будущий магистрант будет сдавать только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. Вместе с тем, поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.

В случае, если студенты не определились со специальностью, они могут выбрать два предмета ЕПВИ. Такие будущие магистранты будут иметь три экзамена за три дня.

Вакуленко подчеркнула, что абитуриенты не могут выбирать больше двух предметов на едином профессиональном вступительном испытании.

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ЕПВИ будет проходить в виде внешнего независимого оценивания. В этом году его должны пройти поступающие на следующие специальности:

"Социальные и поведенческие науки"

"Журналистика"

"Управление и администрирование"

"Право"

"Публичное управление и администрирование"

"Международные отношения"

"Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта")

"Информационные технологии"

"Сфера обслуживания"

Приглашение на прохождение экзаменов поступающие получат в своих электронных кабинетах. Зарегистрироваться абитуриенты могут начиная с 7 мая. Подача заявок может происходить как лично, так и дистанционно. Поэтому те поступающие, которые находятся за границей, также могут принять участие во вступительной кампании.

Кроме того, в некоторых европейских странах для сдачи вступительных тестов в магистратуру будут созданы временные экзаменационные центры.

Основная сессия ЕВЭ будет проходить в следующих странах и городах:

Литва (Каунас)

Португалия (Лиссабон)

Болгария (София)

Польша (Быдгощ, Варшава, Краков, Люблин)

Словакия (Братислава)

Великобритания (Лондон)

Германия (Берлин, Йена, Лейпциг)

Франция (Париж)

Чехия (Брно, Прага).

Основная сессия ЕПВИ:

Португалия (Лиссабон)

Болгария (София)

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)

Словакия (Братислава)

Великобритания (Лондон)

Германия (Берлин, Йена)

Чехия (Брно, Прага).

В то же время, в Словакии и Чехии поступающие смогут сдать все тесты ЕПВИ, кроме педагогики и психологии.

Вакуленко подчеркнула, что дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру за границей проводиться не будет.

Директор УЦОКО призвала поступающих, которые находятся за границей не медлить с регистрацией и сделать это в первые дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда поступали на магистратуру студенты в 2023 году.

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