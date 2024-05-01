Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,9 т.
Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Будущие магистранты для поступления должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Но на некоторых специальностях также предусмотрено прохождение единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования во время прямого эфира. Она объяснила, что если будущий магистрант будет сдавать только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. Вместе с тем, поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.

В случае, если студенты не определились со специальностью, они могут выбрать два предмета ЕПВИ. Такие будущие магистранты будут иметь три экзамена за три дня.

Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Вакуленко подчеркнула, что абитуриенты не могут выбирать больше двух предметов на едином профессиональном вступительном испытании.

Видео дня

ЕПВИ будет проходить в виде внешнего независимого оценивания. В этом году его должны пройти поступающие на следующие специальности:

  • "Социальные и поведенческие науки"
  • "Журналистика"
  • "Управление и администрирование"
  • "Право"
  • "Публичное управление и администрирование"
  • "Международные отношения"
  • "Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта")
  • "Информационные технологии"
  • "Сфера обслуживания"
Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Приглашение на прохождение экзаменов поступающие получат в своих электронных кабинетах. Зарегистрироваться абитуриенты могут начиная с 7 мая. Подача заявок может происходить как лично, так и дистанционно. Поэтому те поступающие, которые находятся за границей, также могут принять участие во вступительной кампании.

Кроме того, в некоторых европейских странах для сдачи вступительных тестов в магистратуру будут созданы временные экзаменационные центры.

Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

Основная сессия ЕВЭ будет проходить в следующих странах и городах:

  • Литва (Каунас)
  • Португалия (Лиссабон)
  • Болгария (София)
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Краков, Люблин)
  • Словакия (Братислава)
  • Великобритания (Лондон)
  • Германия (Берлин, Йена, Лейпциг)
  • Франция (Париж)
  • Чехия (Брно, Прага).

Основная сессия ЕПВИ:

  • Португалия (Лиссабон)
  • Болгария (София)
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)
  • Словакия (Братислава)
  • Великобритания (Лондон)
  • Германия (Берлин, Йена)
  • Чехия (Брно, Прага).
Один день – один экзамен. Как будет проходить поступление в магистратуру в 2024 году

В то же время, в Словакии и Чехии поступающие смогут сдать все тесты ЕПВИ, кроме педагогики и психологии.

Вакуленко подчеркнула, что дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру за границей проводиться не будет.

Директор УЦОКО призвала поступающих, которые находятся за границей не медлить с регистрацией и сделать это в первые дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда поступали на магистратуру студенты в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!