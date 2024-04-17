Когда начнется регистрация на вступительные экзамены в магистратуру 2024 года и сколько она будет продолжаться

В Украине основной период регистрации поступающих в магистратуру в 2024 году начнется 7 мая и продлится до 29 мая. Будущие магистранты должны будут сдать два экзамена – единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единственный вступительный экзамен (ЕВЭ).

Аттестация будет проходить с 24 июня по 15 июля по отдельному графику. В частности, абитуриенты в личных кабинетах до 17 июня получат приглашение-пропуск на экзамен. Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в магистратуру, опубликованных Министерством образования и науки Украины на официальном сайте.

Поступающие в магистратуру будут иметь два временных промежутка для регистрации на участие в ЕВЭ и ЕПВИ. Те участники, которые не смогли зарегистрироваться в основной период, смогут сделать это во время дополнительного – с 17 по 21 июня.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования при личном присутствии поступающего или дистанционно.

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В этом году поступающим в магистратуру, которые планируют регистрироваться дистанционно, нужно заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Консультацию по регистрации поступающие смогут получить по электронной почте или по телефону, которые учреждения высшего образования должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных вебсайтах.

Результаты основной сессии будут оглашены не позднее 20 июля 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что список предметных тестов для поступления в магистратуру в 2024 году хотят расширить.

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