Список предметных тестов для поступления в магистратуру в 2024 году хотят расширить: первые подробности

Министерство образования и науки хочет расширить список предметов для единого профессионального вступительного испытания в магистратуру в 2024 году. В список ЕПВИ войдут восемь предметов, в частности: педагогика и психология, психология и социология, экономика и международная экономика, политология и международные отношения, учет и финансы, управление и администрирование, право и международное право, информационные технологии.

Об этом говорится в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования, опубликованном МОН. Дополнение связано с расширением образовательных отраслей, для поступления на которые в магистратуру нужно будет сдавать ЕПВИ. В частности, речь идет об образовании/педагогике (кроме физической культуры и спорта), информационных технологиях и сфере обслуживания.

Для отрасли 01 экзаменом будет добавлена педагогика и психология, для 12 – информационные технологии.

Те абитуриенты, которые будут поступать на магистерскую отрасль "сфера обслуживания", смогут сдать один из восьми предметных тестов на выбор.

Следует отметить, что проект Порядка приема был на общественном обсуждении до 3 февраля, после утверждения в нем могут содержаться определенные изменения.

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