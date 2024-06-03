Экзамен будет достаточно жесткий: Винницкий рассказал, к чему готовиться поступающим в магистратуру и аспирантуру

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что в 2024 году вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру будет достаточно жестким. В частности, это происходит потому, чтобы те абитуриенты, которые хотят получить качественное образование, имели бы такое право.

Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини". По словам Винницкого, в этом году количество поступающих превысило 200 тысяч человек, тогда как обычно их не более 120 тысяч.

"Мы именно говорим о вступительной кампании для магистерских программ, для аспирантуры, и здесь несколько тревожно. Потому что имеем ситуацию, когда вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры есть так называемый единственный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек зарегистрировалось. Преимущественно на этот экзамен регистрируется примерно 110-120 тысяч человек, а в этом году уже превысило 200 тысяч. Этот экзамен будет достаточно в этом году жесткий, трудный.Мы хотим, чтобы лица, желающие учиться, действительно имели право учиться, те, которые способны учиться, чтобы имели право учиться и получали образование", – сказал заместитель Лисового.

Он подчеркнул, что государству нужна высокообразованная нация, поэтому будет жесткая система отбора в этом году.

"Мы рассчитывали на определенное количество. Вступление должно быть прозрачным, по конкурсу. Поэтому мы работаем над тем, чтобы всем, кто хочет поступать в высшее образование, было справедливое вступление, но действительно оно будет достаточно жестким", – заверил Винницкий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН остановило зачисление сертификатов как результатов экзамена по иностранному языку при поступлении в аспирантуру.

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