Зачтут ли сертификат по иностранному языку при поступлении в аспирантуру 2024 года: МОН поставило точку

Министерство образования и науки Украины остановило зачисление сертификатов как результатов экзамена по иностранному языку при поступлении в аспирантуру. Изменения утверждены приказом, официально вступившим в силу.

Поступающие в аспирантуру не смогут воспользоваться сертификатами тестов TOEFL, International English Language Testing System или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку. Соответствующий приказ содержится в Едином государственном реестре нормативно правовых актов.

Абитуриенты, которые будут поступать в аспирантуру, должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из двух частей: теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего), а также тест общих учебных компетентностей (ТОУК).

По иностранному языку поступающий должен набрать не менее 9 тестовых баллов (130 баллов). По ТОУК – минимум 5 тестовых баллов для преодоления порогового балла.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что по состоянию на 27 мая для поступления в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 167 тысяч участников, что вдвое больше ожидаемых цифр. В частности, 164 631 абитуриент изъявил желание вступать в Украине, а 2740 – за рубежом. В МОН прогнозировали, что поступающих будет около 80-90 тысяч в 2024 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав принял изменения в правила вступления в интернатуру.

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