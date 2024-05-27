Поступление в магистратуру и аспирантуру 2024: количество абитуриентов вдвое превысило ожидания МОН

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что на 27 мая для поступления в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 167 тысяч участников, что вдвое больше ожидаемых цифр. Поступающим нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ), а для некоторых специальностей – единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте. В частности, 164 631 абитуриент изъявил желание вступать в Украину, а 2740 – за рубежом. У поступающих до 29 мая есть время для того, чтобы зарегистрироваться.

Предварительно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщал, что образовательное ведомство ожидает около 80-90 тысяч поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2024 году. В частности, в первый день регистрации подало заявки почти 400 абитуриентов.

Наиболее популярными среди поступающих специальностями стали:

Управление и администрирование – 18 969 заявок.

Педагогика и психология – 14 449.

Информационные технологии – 11954.

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Напомним, ЕВЭ состоит из тестирования общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранного языка по выбору поступающего. Абитуриенты могут не сдавать экзамен по иностранному языку в случае, если у них есть международные сертификаты по иностранному, где подтвержден уровень его знания не ниже В2. В частности, к ним относятся дипломы TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF. Благодаря им студенты могут получить самый высокий балл по экзамену по иностранному языку при поступлении в аспирантуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые аспиранты смогут не сдавать единый квалификационный экзамен.

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