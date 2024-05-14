Аспиранты смогут не сдавать единый квалификационный экзамен: кого это будет касаться

Аспиранты, которые уже готовы к защите научных работ, смогут не сдавать Единый государственный квалификационный экзамен. Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Чиновница отметила, что эту информацию также подтвердил и заместитель министра образования Михаил Винницкий. По ее словам, все подробности будут доработаны и постановление будет выглядеть по-другому. Об этом Гришина рассказала в Facebook.

"Могу сказать, действительно, на сегодняшний день подтвердил заместитель министра информацию о том, что те аспиранты, которые уже подготовили свои работы к защите, не будут составлять ЕГКЭ. А все остальные нюансы, которые с нашей стороны нужно доработать, в понедельник, я думаю, мы доработаем и это постановление будет выглядеть иным", – сказала депутат.

Она добавила, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось количество аспирантов. По ее словам, в нашей стране должен осуществляться контроль качества образования, не нарушая права соискателей образования.

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