Это рекорд. В МОН назвали впечатляющее количество поступающих в аспирантуру в 2024 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что в 2024 году зафиксировано рекордное количество поступающих в аспирантуру. В частности, получать степень доктора философии или доктора искусства намерены 140 тысяч человек.

Об этом чиновник рассказал в интервью LB.ua. По словам Винницкого, традиционно в аспирантуре обучалось около 5 тысяч студентов. В то же время с началом полномасштабного вторжения России в Украину эта цифра ежегодно увеличивалась.

"В этом году претендентов в аспирантуру будет примерно 140 тысяч. Чтобы вы понимали, традиционно в аспирантуре было 3,5 тысяч бюджетников и примерно 1200-1500 контрактников. То есть 5 тысяч – это наш нормальный уровень", – сказал заместитель Лисового.

Он добавил, что два года назад в аспирантуру поступило 15 тысяч украинцев, а в 2023-м – 18 тысяч. Чиновник подчеркнул, что в этом году для того, чтобы получить возможность получать степень, необходимо обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

"Два года назад в аспирантуру поступили 15 тысяч, в прошлом году – 18 тысяч. В этом году мы ввели обязательный экзамен для поступления в аспирантуру – на него зарегистрировались 140 тысяч человек. И еще дополнительно 100 тысяч – на магистратуру. 245 тысяч человек зарегистрировались на единственный вступительный экзамен", – объяснил Винницкий.

Напомним, поступающие в магистратуру и аспирантуру, не успевшие зарегистрироваться для участия в ЕВЭ и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ), смогут сделать это в дополнительный период. Он продлится с 17 по 21 июня 2024 года. Заявления на участие в экзамене следует подавать в приемные комиссии заведений высшего образования. Сделать это можно как дистанционно, так и очно.

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