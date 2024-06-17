Поступление-2024: в Украине началась дополнительная регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Поступающие в магистратуру и аспирантуру, не успевшие зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ), смогут сделать это в дополнительный период. Он продлится с 17 по 21 июня 2024 года.

Заявления на участие в экзамене следует подавать в приемные комиссии учреждений высшего образования. Сделать это можно как дистанционно, так и очно. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

Для того чтобы зарегистрироваться онлайн, абитуриентам нужно заполнить анкету для оформления экзаменационного листа с наложенной квалифицированной электронной подписью. Также поступающим необходимо прикрепить документы. В частности, сканированные или фотокопии документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете-заявлении, индивидуального идентификационного номера, свидетельство о полученной степени высшего образования, фотографии и медицинскую справку.

В то же время, абитуриенты должны указать населенный пункт, в котором они хотят пройти ЕВЭ и ЕПВИ, иностранный язык, с которого желают сдать экзамен.

Если поступающий прошел успешную регистрацию, он получит сканкопию экзаменационного листка на электронный адрес, указанный в анкете. Если в листке будут обнаружены ошибки или он не будет получен в течение двух недель, абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию.

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