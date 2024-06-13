Как рассчитать конкурсный бал при поступлении-2024. Онлайн-калькулятор и таблица

Для того, чтобы поступить в учреждение высшего образования на магистра, абитуриенты должны подать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ, укр. – ЄВІ), состоящего из двух блоков. Первый предполагает тест общей учебной компетентности (ТОУК, укр. – ТЗНК), а второй – по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому).

Результаты полученных оценок должны быть переведены на баллы по шкале 100–200. Для расчета соискатели образования могут воспользоваться таблицей или калькулятором на официальном сайте вступительной кампании, сообщило Министерство образования и науки Facebook.

С помощью калькулятора можно вычислить конкурсный балл для поступления на основе свидетельств об окончании школ, техникумов и результатов Национального мультипредметного теста (НМТ) или Внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого необходимо заполнить поля с баллами вступительных экзаменов и соответствующими коэффициентами для выбранной специальности. Воспользоваться калькулятором можно здесь. Просмотреть коэффициенты можно в приложении к Порядку приема.

МОН отметило, что для НМТ и ЗНО всех лет действуют коэффициенты 2024 года.

Также следует указывать сумму дополнительных баллов, если есть такие у поступающих. В частности:

от 0–10 – за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов ЗВО для поступления к нему по специальности, которым оказывается особая поддержка;

– за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов ЗВО для поступления к нему по специальности, которым оказывается особая поддержка; 10 – заполняют призеры и победители чемпионатов Европы и мира по олимпийским видам спорта, Всемирной гимназиады, чемпионатов Украины при поступлении на специальности Среднее образование (Физическая культура) и Физическая культура и спорт.

Также следует обратить внимание на региональный коэффициент. В частности, если ЗВО находится в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской – будет 1,07. В Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области – 1,04.

В то же время отраслевой коэффициент составит 1,02. Если поступающий подает заявку с приоритетами 1 и 2 на специальности, которым предоставляется особая поддержка.

После наполнения всех полей калькулятор выдаст итоговый конкурсный балл.

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