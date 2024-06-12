Когда подавать документы в аспирантуру и что нужно для поступления в 2024 году

В 2024 году абитуриенты, планирующие поступать в аспирантуру, должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ). Это правило действует для тех, кто желает обучаться как на бюджете, так и на контракте. Основной период регистрации на ЕВЭ уже завершился, поэтому те, кто не успел принять в нем участие, смогут подать заявки с 17 по 21 июня.

Приглашение на тестирование поступающие основной сессии получают до 17 июня, дополнительной – до 26 июля. В них абитуриенты получат информацию о месте, дате и времени проведения экзамена. OBOZ.UA собрал важную информацию для будущих аспирантов.

Регистрация для сдачи экзамена

Учреждения высшего образования и научные учреждения, где планируют учиться будущие аспиранты, не имеют никакого отношения к самой процедуре сдачи ЕВЭ. Вступительное испытание проводится Украинским центром оценивания качества образования в соответствии с законодательством. Зарегистрироваться для экзамена будущие аспиранты могут в приемной комиссии любого учреждения высшего образования, как очно, так и дистанционно.

Когда будет проходить ЕВЭ

Основная сессия ЕВЭ продлится с 24 июня по 15 июля, дополнительная – с 31 июля по 14 августа.

Информация о результатах ЕВЭ по шкале 100–200 баллов будет размещена на информационных страницах участников основной сессии до 20 июля.

Участники дополнительной сессии ЕВЭ получат свои официальные результаты до 20 августа.

В то же время, для того чтобы поступить в аспирантуру, абитуриенты могут воспользоваться результатом вступительного экзамена 2023 года.

Напомним, ЕВЭ состоит из двух частей: тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего) и тест общих учебных компетентностей (ТОУК, укр. – ТЗНК).

На выполнение вступительного экзамена дается 120 минут, которые студенты могут самостоятельно распределять.

Сколько баллов нужно получить для поступления в аспирантуру

В 2024 году Министерство образования и науки значительно повысило пороговый балл для поступления в аспирантуру. Теперь абитуриентам нужно набрать не менее 150 баллов.

Если будущий аспирант имеет результаты ЕВЭ 2023 года, то альтернативным допуском может быть прошлогодний результат с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов.

Поступающий должен сдать блок ЕВЭ по иностранному языку, набрав не менее 16 тестовых баллов и блок ТОУК – не менее 17 тестовых баллов, которые будут переведены в рейтинговую шкалу.

Следует отметить, что согласно решению МОН, международные сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.

В то же время уровень знания английского языка должен быть не ниже уровня B2 Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию или аналогичного уровня.

Какие документы нужны для регистрации

Для того чтобы принять участие в экзаменах нужно подготовить следующие документы:

анкета-заявление;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика;

фотография для документов;

справка, выданная по месту обучения, о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления;

документ о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень);

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий прохождения ЕВЭ.

Приемная комиссия осуществляет регистрацию при личном присутствии поступающего. В случае, если он делает это в дистанционном формате, абитуриент должен наложить на анкету-заявление с квалифицированной электронной подписью.

После регистрации будущий аспирант должен получить экзаменационный лист не позднее чем за две недели до начала вступительных экзаменов.

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