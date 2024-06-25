Аспиранты 2022 года будут сдавать специальный государственный экзамен, – Винницкий

В 2024 году Министерство образования и науки Украины введет специальные государственные экзамены для проверки знаний аспирантов, поступивших в 2022 году. Такое решение будет принято для того, чтобы подтвердить, сколько соискателей образования действительно продолжают обучение.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает Интерфакс. Он подчеркнул, что с 2022 года количество поступающих в аспирантуру увеличилось до 15 тысяч человек.

"Мы в этом году будем вводить именно специальные государственные экзамены для вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют аспирантуру не по назначению", – сказал чиновник.

Он добавил, что аспиранты 2022 года будут в октябре-ноябре составлять государственный зачет по иностранному языку.

В 2024 году на вступительные экзамены зарегистрировалось 140 тысяч человек. Из них 91 тысяча – мужчины 25-60 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН снова повысило пороговый балл при поступлении в аспирантуру из-за безумного ажиотажа.

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