Поступающим в аспирантуру пересчитают баллы по ТЗНК: кого это касается

Украинским поступающим в аспирантуру, которые сдавали единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр– ЄВІ) в 2024 году, пересчитают баллы по тесту общей учебной компетенции (ТОУК, укр – ТЗНК). В частности, идется про задания 22 и 23 в ситуации 2 и вопроса 25, касающейся ситуации 3.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Там отметили, что при подготовке тестов не удалось избежать некоторых технических ошибок, возникших на этапе верстания ТОУК.

"Учитывая выявленные ошибки и с целью обеспечения соблюдения прав поступающих апелляционной комиссией УЦОКО будут приняты обоснованные решения относительно заданий 22 и 23, касающихся ситуации 2, и задачи 25, касающейся ситуации 3, и изменены результаты тех участников, которые в рамках ЕВЭ выполняли соответствующие задания", – говорится в сообщении.

УЦОКО предоставил пояснения относительно случаев и принятых решений на основании анализа ситуаций. Кроме того, государственное подразделение отметило, что несмотря на недостатки, каждый участник получит по итогам вступительного испытания заслуженный результат.

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