Почти 40%. Стало известно, какой предмет для поступления в магистратуру чаще всего выбирали абитуриенты.

Почти 40% поступающих в магистратуру выбирали предметное тестирование по специальности "Управление и администрирование" для сдачи единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В общей сложности для прохождения предметного теста зарегистрировалось 72 182 абитуриента.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Те поступающие, которые не определились с выбором специальности, могли подать заявки на прохождение ЕПВИ по двум предметам. В частности, таких абитуриентов оказалось 18 886.

Всего на поступление в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 245 тысяч человек. Более 241 тысячи абитуриентов изъявили желание сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в Украине, почти 4 тысячи – за рубежом.

Приглашение-пропуск на экзамен участники вступительной кампании получат на своих информационных страницах, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Те, кто не смогли подать заявки для прохождения экзаменов во время основного периода регистрации, смогут это сделать в дополнительный период – 17–21 июня.

Тем, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 ", 12 "Информационные технологии", 24 "Сфера обслуживания", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", кроме ЕВЭ, нужно пройти еще одно вступительное испытание – ЕВПИ соответствующего предметного направления.

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