В Украине увеличилось количество университетов, где можно получить грант на образование. Список

Уже 166 государственных и частных университетов Украины приняли участие в пилотном проекте и могут предоставлять гранты на обучение для студентов. Перечень учебных заведений постоянно обновляется.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Подать заявление на получение гранта на образование поступающие могут с 5 сентября по 31 октября 2024 года. Сделать это можно через электронный кабинет.

Для того чтобы получить финансирование от государства, поступающие должны иметь не менее 150 баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Таким образом, у них будет грант первого уровня, сумма которого – 15 тысяч гривен.

Гранты второго уровня предусматривают не менее 170 баллов по вступительному тесту. В этом случае абитуриенты смогут получить возмещение от государства в размере 25 тысяч гривен.

В то же время, для некоторых специальностей помощь будет достигать 37 тысяч гривен. Для этого необходимо выбрать приоритетную для государства специальность и набрать соответствующие баллы по НМТ.

Напомним, в 2024 году 20-25 тысяч украинских поступающих смогут получить гранты на обучение. Возмещение денег за обучение можно получить в университетах, которые заключили договор с образовательным ведомством.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, когда будут гранты на образование для магистров.

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