"Это большой, тяжелый механизм". В МОН сообщили, когда будут гранты на образование для магистров
Грантовую систему для магистров планируют запустить, когда будет отработан весь механизм выплат студентам бакалавриата. Именно после настройки системы, включающей информационные технологии, договоры с учебными заведениями и т.п., можно будет вводить помощь от государства для других уровней образования.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Укринформу. Он отметил, что результаты должны быть известны до конца октября, поэтому уже в начале ноября можно ожидать отчета от образовательного ведомства.
"В этом году мы отрабатываем определенные механизмы выплаты этих грантов, и это происходит с первокурсниками бакалавриата. Это большой, тяжелый механизм, мы должны отработать всю систему – IT, договоры с учебными заведениями. Когда все будет проработано, тогда этот механизм можно будет масштабировать и на магистров, и на всю систему высшего образования", – сказал чиновник.
Винницкий отметил, что законопроект о внесении изменений в финансирование студентов заведений высшего образования, прошел первое чтение и были внесены корректировки во второй. Поэтому МОН планирует, что документ будет утвержден в 2024 году.
Кроме того, чиновник поделился, что изменение системы финансирования будет ждать также и аспирантуру.
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