'Пифагор перевернется в гробу': новые правила правописания на НМТ-2025 возмутили украинцев

Украинцы возмутились новыми правилами правописания, которые должны соблюдать все учебные заведения с 1 сентября 2024 года, и которые будут действовать на Национальном мультипредметном тесте-2025. В частности, согласно им, в таких словах как "Пифагор", "миф", "орфография", "Тимофий", "Афины" и "эфир" вместо букв "ф" можно использовать букву "т".

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Сообщение с объяснением новых правил правописания появилось на странице одной из репетиторов в ТікТок. Пользователи соцсети были возмущены подобными изменениями. В частности, комментарий о том, что Пифагор от такого перевернулся бы в гробу, который набрал более 10 тысяч лайков, лучше всего показал отношение украинцев к переменам.

"Пифагор после трех тысячелетий в гробу перевернется".

Кроме того, граждане отмечали, что школьники, которые готовятся к НМТ, уже и так седые от изменений в экзамене.

"Школьники перед НМТ и так уж седые, а им добавки подбрасывают".

В конце концов украинцы начали шутить по нововведениям, особенно над тем, что Тимофей теперь будет Тимотей, как шампунь.

"Тимотей – это шампунь?".

"Уничтожают язык и все… Тимофей – Тимотей? Будто вижу как бабушка в селе зовет внука – Тимотей".

"Тимофей теперь шампунь".

"Питагор знал мит о том, что Тимотей был в Атенах и вел этер об ортографии".

"В прямом этере мит о Тимотее и Питагоре, которые рыдают, глядя на новую ортографию".

"Зачем это новое правописание? Чтобы буквы "ф" не было, чтобы в первом классе меньше букв учить?".

"Теперь, чтобы правильно писать на украинском, нужно выучить греческий. Через год придется латынь учить".

Впоследствии украинцы не стали сдерживать эмоции и начали придумывать новые слова, по примеру. "Сыр фета – сыр тета".

"Пардон, София тоже вариативно станет Сотея?".

"Митология?".

"Через 1000 лет пытается заново заимствовать иностранные слова? Теоретически Афины можно заменить – поскольку этот город сейчас есть. Но тогда Англия – Ингланд, Япония – Ниппон, Китай – Джунго".

"Ортография – это раздел медицины?".

"Так. Тогда зубы я могу лечить как и у ортодонта, так и у орфодонта?"

Напомним, в 2024 году вопросы на НМТ были сформированы по новому правописанию, однако школьников не проверяли на уровень знаний о новом. Это был последний год, когда задачи были составлены с избеганием слов, в которых произошли изменения по новому правописанию.

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