Все школы Украины с сентября 2024 года обязаны соблюдать нормы нового правописания – МОН

В 2024/2025 учебном году школы должны обязательно соблюдать нормы действующего Украинского правописания. Известно, что 22 мая 2024 года закончился пятилетний переходный период, согласно которому происходят изменения в учебных заведениях.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Также образовательное ведомство предоставило рекомендации по преподаванию предметов и интегрированных курсов 9 образовательных отраслей.

"Попутно напоминаем, что 22 мая 2024 года закончился пятилетний переходный период для действующего Украинского правописания, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437. Поэтому в 2024/2025 учебном году обязательно полное соблюдение норм время осуществления образовательной деятельности", – говорится в сообщении.

Также, согласно рекомендациям, украинские школы смогут увеличивать минимальное количество часов, определенное типовым образовательным планом на предмет или интегрированный курс. В то же время, для школьников становится не обязательным изучение текстов наизусть и выставление учителями оценок за них в языковой литературе. А для индивидуального оценивания разговора и чтения не нужно отводить отдельные уроки и создавать столбец без даты на странице классного журнала.

Подробнее ознакомиться с рекомендациями МОН можно по ссылке.

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